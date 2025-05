Tumulte bei Jugendfussballspiel in Weißenhorn

Bei einem Jugendfußballspiel in Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm kam es am Samstag zu Tumulten, an denen laut Polizei Spieler, Trainer und Zuschauer beteiligt waren.

Das Spielergebnis 1:3 zwischen Weißenhorn und Ostrach interessierte am Schluss kaum noch, weil sich Spieler, Trainer und Zuschauer gegenseitig attackierten. Von Schubsereien, Beleidigungen und Körperverletzungen spricht die Polizei. Sechs Beteiligte wurden leicht verletzt - durch Prellungen und Schürfwunden - beim Spiel der A-Jugend-Mannschaften des bayerischen FV Weißenhorn und des württembergischen FC Ostrach. Rassistische Beleidigungen waren offenbar der Auslöser Wie es dazu kam, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Wie die "Neu-Ulmer Zeitung" berichtet, waren rassistische Beleidigungen der Auslöser. Zwei Afghanen in der Weißenhorner Mannschaft seien demnach von den Ostrachern schon zur Halbzeit beleidigt worden. Die Provokationen hätten sich bis zum Spielende fortgesetzt und seien dann eskaliert. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen nun auf weitere Zeugenausssagen, Fotos und Videoaufnahmen von der Auseinandersetzung.