Der TTC Neu-Ulm hat am Dienstag in der Tischtennis-Bundesliga mit 3:0 gegen den TTC Fulda-Maberzell gewonnen. Damit bleibt für die Neu-Ulmer die Chance auf die Teilnahme an den Play-offs. Am letzten Spieltag der Hauptrunde im März ist der ASV Grünwettersbach mit im Rennen um die Play-offs.