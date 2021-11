per Mail teilen

Zwei Schwerverletzte und ein hunderte Meter langes Trümmerfeld sind die Bilanz eines Unfalls auf der A8 auf Höhe Ulm-Ost am Mittwochabend.

Die Polizei spricht von einem Bild der Verwüstung. Ein 20-jähriger Autofahrer war erst kurz vor dem Unfall bei Ulm auf die Autobahn gefahren und in ein auf der Überholspur fahrendes Gespann gekracht, das einen Wohnwagen geladen hatte.

Nach dem Unfall sind vom Wohnwagen nur noch Einzelteile übrig. Ralf Zwiebler

Der Anhänger riss ab und der Wohnwagen zerlegte sich explosionsartig in Einzelteile, so die Polizei. Der 20-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Zur Spurensicherung wurde die A8 teilweise voll gesperrt. Die Autobahn konnte erst am Donnerstag gegen 02.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Wohnwagen explosionsartig in Einzelteile zerlegt

Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang zum Teil gegensätzlich waren, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachter eingeschaltet. Der soll ermitteln, wer der Verursacher war, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 25.000 Euro geschätzt.