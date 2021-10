Trübes, teils stinkendes Wasser in Bächen hat am Dienstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) für Aufregung gesorgt. Über den Josefsbach floss die grüne Brühe auch in die Rems. Ursache war laut einem Bericht der "Remszeitung" die Spülung der Hauptleitung für das Gmünder Trinkwasser. Dabei seien Ablagerungen in den Bächen aufgewirbelt worden, wird ein Sprecher der Landeswasserversorgung zitiert. Die Eintrübung sei völlig unbedenklich gewesen.