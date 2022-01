per Mail teilen

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstag in Ulm von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind in der Innenstadt trotz roter Fußgängerampel auf die Straße gerannt. Ein 56-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Zehnjährige.