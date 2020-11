per Mail teilen

Trotz massiver Auswirkungen der Corona-Pandemie steht die Stadt Ulm finanziell solide da. Aktuell geht die Stadt von einer ausgeglichenen Haushaltslage für das Jahr 2020 aus.

Die Stadt Ulm hat sich einen Überblick über die Finanzen im Corona-Jar 2020 verschafft SWR Maja Nötzel

Die finanziellen Folgen der Coronakrise waren am Donnerstagabend Thema in der Sitzung des Hauptausschusses des Ulmer Gemeinderat. Demnach summieren sich die Kosten für die Stadt im Zusammenhang mit dem Coronavirus bislang auf mehr als neun Millionen Euro. Aber die Verwaltung ist optimistisch.

"Aus heutiger Sicht kann das Jahresergebnis 2020 voraussichtlich ausgeglichen werden. Dies beruht vor allem auf den Unterstützungsleistungen von Bund und Ländern zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte." Beschlussvorlage an den Hauptausschuss

Viele Ausfälle, zusätzliche Ausgaben wegen Corona

Der Finanzbericht listet unter anderem Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf. Dazu zählt beipielsweise der Reinigungsaufwand in städtischen Liegenschaften für rund 2,3 Millionen Euro.

Beispiel Theater

Die Spielzeit musste vorzeitig beendet werden. Die Ausfälle summieren sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro. Darin enthalten ist noch nicht die erneute Schließung im November. Außerdem fielen zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in anderen Einrichtungen aus, zum Beispiel im Stadthaus.

Beispiel Donaubad

Dazu heißt es im Bericht:" Der Start des Donaubads ins Jahr 2020 konnte mit einem neuen Besucher- und Umsatzrekord im Januar (mit einem Plus von zwölf Prozent) und Februar (mit einem Plus von 17 Prozent) als gelungen bezeichnet werden." Am 17. März war coronabedingt Schluss. Nach aktueller Prognose rechnet die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH mit einem Jahresdefizit von mehr als 3,2 Millionen Euro.

Beispiel SWU_Verkehr

Die Fahrgastzahlen beim Anbieter SWU-Verkehr sind den Berechnungen zufolge coronabedingt um 60 Prozent eingebrochen. Zwischenzeitlich liegen sie wieder bei knapp 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bericht schlussfolgert daraus: "Die SWU kommt voraussichtlich deshalb besser aus der Krise im Vergleich zu anderen Verkehrsunternehmen in Deutschland."

Corona-Hilfen von Bund und Land

Auch die Steuereinnahmen der Stadt gingen, wie überall, zurück. Das Minus kann nach Einschätzung des Ausschusses des Ulmer Gemeinderats durch Unterstützungen von Bund und Land aufgefangen werden. Allerdings blieben die Entwicklungen im vierten Quartal 2020 abzuwarten, heißt es in der Beschlussvorlage weiter.