Erneut Flächenbrände: Feuerwehr löscht in Neresheim, Westhausen und Blaubeuren

Die Feuerwehren von Westhausen (Ostalbkreis) und Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) mussten am Sonntag Flächenbrände löschen. Bei Neresheim (Ostalbkreis) brannte es nahe der Härtsfeldbahn.

Auf der A7 brannte kurz vor dem Agnesburgtunnel bei Westhausen ein Seitenstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Norden. Nach Polizeiangaben breitete sich das Feuer rasch aus und hatte bei Eintreffen der Löschtrupps eine Länge von 100 Metern. Die rechte Spur der A7 musste deshalb gesperrt werden. Das sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Immer wieder brennen in diesem Sommer Flächen: So war im Juli auf einem Feld bei Roggenburg (Kreis Neu-Ulm) ein Flächenbrand entstanden (Archivbild). Wilhelm Schmid (Archivbild)

In Blaubeuren standen am Sonntag eine Gartenhütte, Gras und Bäume am Hang unter dem Glasfelsen in Flammen. Kletterer entdeckten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern.

Flächenbrand auch bei Neresheim nahe der Museumsbahn "Schättere"

Am Sonntagnachmittag kam es außerdem zu einem Brand auf einer Wiese im Bereich der Gleisanlage der Härtsfeldbahn. Laut Polizei war womöglich Dampf- oder Funkenflug der Museumsbahn die Ursache für das Feuer.

Schättere trifft Vorsorge wegen Waldbrandgefahr

Das Feuer sei noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht worden, hieß es weiter. Die Betreiber der Härtsfeldbahn hatten wegen der Waldbrandgefahr vorgesorgt. Hinter der Museumsbahn fuhr ein Fahrzeug, das auch mit einem Feuerlöscher ausgerüstet war.