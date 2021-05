per Mail teilen

In den Bibertaler Ortsteilen Silheim und Kissendorf im Kreis Günzburg ist das Trinkwasser verunreinigt. Die Gemeinde warnt auf ihrer Homepage davor, Leitungswasser zu entnehmen und zu nutzen. Betroffen sind laut einem Bericht der Günzburger Zeitung 1.600 Einwohner in 650 Haushalten. Das Wasser soll auch nicht zum Waschen oder Duschen verwendet werden. Die Verschmutzung kommt möglicherweise durch vier Wasserrohrbrüche in Silheim Ende vergangener Woche.