Versuchte Tötung nach Trinkgelage

Nach einem Trinkgelage in Neu-Ulm hat am vergangenen Wochenende ein 40-jähriger Mann versucht, einen Gleichaltrigen zu töten. Laut Polizei konnte der Verdächtige mittlerweile festgenommen werden. Der Tatverdächtige verlangte wohl von dem anderen Mann Geld. Als dieser sich weigerte, stach der 40-Jährige mehrfach mit einem Messer auf sein Opfer ein. Danach ließ er den Schwerveletzten liegen und flüchtete. Dieser konnte sich noch zur Hauptstraße schleppen, wo er schließlich zusammenbrach und ihn ein Autofahrer entdeckte. Er wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Der 40-Jährige hat die Operation überlebt. Der mutmaßliche Messerstecher wurde nach einer Fahndung am Sonntag von der Polizei in Frankfurt festgenommen. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter Tötung ermittelt.