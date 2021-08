Trickdiebe haben an der Fleischtheke eines Discounters in Westhausen (Ostalbkreis) eine 70-Jährige bestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verwickelte einer der Täter am Donnerstag die Frau in ein Gespräch. Währenddessen entwendete ein zweiter Mann den Geldbeutel aus der Stofftasche der Frau und legte stattdessen eine Schachtel Kekse hinein.