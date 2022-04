Vermeintlicher Fluch - Frau fällt auf Trickdiebe herein

Eine Frau ist am Montag in Speyer Opfer eines Trickdiebs geworden. Nach Angaben der Polizei wurde die 68-jährige mittags offenbar vom späteren Täter beobachtet, als sie an einem Geldautomaten in Speyer-Nord einen vierstelligen Eurobetrag abhob. Vor ihrem Haus sei die Frau von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der vorgab, die Notfallkarte eines Pannenservice zu benötigen. Die 68-jährige habe im Geldbeutel nach der Karte eines Automobilclubs gesucht, als der Täter sie ablenkte und das Bargeld aus ihrem Beutel entwendete. Dadurch wurde der Frau laut Polizei der gesamte vierstellige Betrag aus dem Geldautomaten gestohlen, der eigentlich für Weihnachtsgeschenke bestimmt war. Der unbekannte Täter soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und ein Meter 70 groß sein. Nach der Tat soll der dunkelhaarige Mann mit einem roten Auto geflüchtet sein. Die Polizei in Speyer bittet um Hinweise. mehr...