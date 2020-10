per Mail teilen

Ein Senior ist am Montagmorgen in Aalen (Ostalbkreis) von einem Trickdieb um 350 Euro betrogen worden. Er war von einem etwa 40-jährigen Mann angesprochen worden, der eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben wollte. Anschließend stellte der Senior fest, dass alle Geldscheine aus seiner Geldbörse entwendet worden waren. Ähnliche Fälle in Aalen und Ellwangen gab es laut Polizei auch schon zuvor. Sie vermutet, dass die Diebe ihre Opfer gezielt nach dem Verlassen ihrer Bank ansprechen.