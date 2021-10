Trickbetrügerin nach Schockanruf festgenommen

per Mail teilen

Eine 19-jährige Trickbetrügerin ist nach einem sogenannten Schockanruf am Mittwoch in Ulm festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die junge Frau soll ein älteres Ehepaar aus Ulm angerufen und sich dabei als Polizeibeamtin ausgegeben haben. Sie erzählte, dass die Tochter des Ehepaars einen Unfall verursacht hatte, bei dem eine schwer verletzte Frau ihr ungeborenes Kind verlor. Um zu verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis kommt, verlangte die Anruferin von dem Ehepaar 40.000 Euro. Aus Angst übergaben die Senioren der Frau später wertvollen Schmuck und Goldmünzen. Sie informierten aber auch die Polizei. Die 19-Jährige konnte daraufhin an der Autobahn festgenommen werden, sie hatte die Wertsachen noch bei sich.