In den Kreisen Günzburg und Neu-Ulm sind am Mittwoch Trickbetrüger mit Schockanrufen gescheitert. Eine Frau aus Ichenhausen sollte wegen eines vermeintlichen Unfalls ihrer Tochter mehr als 30.000 Euro bezahlen. Die Frau wurde im Laufe des Telefonats misstrauisch und verständigte die Polizei. Auch ein Mann aus Bibertal erstattete nach einem versuchten Trickbetrug Anzeige. In den Kreisen Günzburg und Neu-Ulm gab es laut Polizei in den vergangenen Tagen häufig derartige Anrufe.