Falsche Polizisten in der Region unterwegs

Falsche Polizisten und Staatsanwälte haben Anfang der Woche bei Senioren in den Kreisen Biberach und Neu-Ulm Geld erbeutet. In 20 weiteren Fällen in der Region waren sie mit Betrugs-Anrufen aber nicht erfolgreich. Mit erfundenen Geschichten über tödliche Unfälle haben die angeblichen Polizisten und Staatsanwälte im Landkreis Biberach, in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und in Heidenheim versucht, an das Geld der angerufenen Senioren zu kommen. Eine 84-Jährige aus dem Landkreis Biberach glaubte den Betrügern und übergab einem etwa 40 Jahre alten Mann das verlangte Geld. Auch bei einem Ehepaar aus dem Landkreis Neu-Ulm war ein Trickbetrüger erfolgreich. Wieviel Geld die Betrüger jeweils erbeuteten, teilte die Polizei nicht mit.