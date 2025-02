16 Stockwerke in voller Montur

Mehr als 100 Zweier-Teams aus vier Ländern sind gegeneinander angetreten. Beim Treppenlauf der Feuerwehr im Maritim Hotel in Ulm galt es, so schnell wie möglich 16 Stockwerke zu erklimmen.

Es ist eine schweißtreibende Angelegenheit gewesen am Samstag in Ulm: Mehr als 100 Teams aus vier Ländern traten zum Treppenlauf der Feuerwehr im Maritim Hotel in Ulm an. Es waren jeweils Zweier-Teams aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und Slowenien.

Wettkampf erstmals in Ulm

Die Aufgabe für die Teams: In voller Montur 16 Stockwerke hochrennen, so schnell wie möglich. Dabei mussten 294 Treppenstufen bewältigt werden. Diese Art Wettkampf gab es zum ersten Mal in Ulm.

Die Feuerwehrleute mussten zudem in Feuerschutzkleidung laufen, mit Helm, Jacke, Hose, Handschuhen und Stiefeln sowie Atemschutzgerät, alles in allem mehr als 20 Kilogramm zusätzliches Gewicht.

Mit dabei waren auch zwei Feuerwehrfrauen aus Essingen im Ostalbkreis. Mehr als zehn Jahre sind die beiden bei der Feuerwehr, aber erstmals bei so einem Wettbewerb.

Man ist erst total motiviert und rennt richtig los und nimmt zwei Treppenstufen auf einmal. Und dann, beim zweiten Stockwerk, kommt die Wahrheit ans Licht und man merkt: Wir schaffen nur eine Treppe.

Feuerwehr-Teams messen sich beim Treppenlauf

Immer zwei Teams traten gegeneinander an. Nur das schnellere kam eine Runde weiter. Für das andere war der Wettkampf vorbei. Gewonnen hat letztlich das Feuerwehr-Team aus Slowenien. Die Männer waren schon im Achtelfinale 14 Sekunden schneller als das Ulmer Team und holten sich am Ende sogar den Sieger-Pokal. Ein Team der Feuerwehr Konstanz kam in der Gesamtwertung auf Platz 3.

Auch nächstes Jahr soll es wieder einen Treppenlauf-Wettbewerb geben, vielleicht sogar im Ulmer Münster.