Vor den Baumärkten stehen sie schon dicht an dicht: Nordmanntannen und Blaufichten. Baum statt Kranz im Advent ist auch der Ostalb ein Trend. Warum? Und wie bleibt der Baum bis Weihnachten frisch?

Ein Mann in den Dreißigern hat eine Nordmanntanne senkrecht vor sich hingestellt, dreht sie ein wenig und betrachtet sie prüfend mit zusammengekniffenen Augen. Es ist Dienstagnachmittag, der erste Weihnachtsbaum-Verkaufstag auf dem Haldenhof im ländlichen Aalener Stadttteil Hofen. Der Mann ist gerade mal der dritte potenzielle Kunde. Warum so früh?

Früher Kauf des Weihnachtsbaums fürs Weihnachtsfeeling

"Weil wir das Weihnachtsfeeling mögen", kommt die prompte Antwort. Für ihn und seine Frau ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres, deshalb starten sie so früh wie möglich, "mit Glühwein trinken, Dekorieren, Weihnachtsbaum kaufen." Der Baum soll noch am selben Nachmittag geschmückt werden.

Trend auch auf der Ostalb: Adventsbaum statt Adventskranz

Wenn Kriege und Krisen die Schlagzeilen dominieren, scheint bei Vielen die Sehnsucht nach Harmonie und Romantik zuzunehmen. Der stimmungs-seelige Kunde auf dem Haldenhof ist kein Einzelfall: Vor drei Aalener Baumärkten stehen Nordmanntannen und Blaufichten dicht an dicht. Der Verkauf habe zu Beginn der letzten Novemberwoche begonnen - und damit sogar vergleichsweise spät, verrät ein Verkäufer. Lieferschwierigkeiten hätten einen früheren Start verhindert.

Egal ob Christbaum oder Weihnachtsbaum,Tanne oder Fichte. Die Bäume fürs Weihnachtsfest stehen bereit, auf dem Haldenhof in Aalen-Hofen. SWR Frank Polifke

Robert Zeller beobachtet Ähnliches. Immer mehr Kundinnen und Kunden stellen ihren Baum schon zu Beginn der Adventszeit ins Wohnzimmer. Er wird aber auch kurz nach den Weihnachtsfeiertagen bereits wieder entsorgt. Zeller kennt sich mit Weihnachtsbäumen aus: Der Besitzer des Haldenhofs im ländlich-idyllischen Aalener Stadtteil Hofen hat eine eigene Plantage.

Frisch geschlagene Weihnachtsbäume halten sich lange

Dort schlägt er die Blaufichten und Nordmanntannen in diesen Tagen. "Keine, die hier steht, ist früher als letzte Woche geschlagen worden", versichert er. Täglich fährt er raus und holt neue. Die halten sich dann bis weit nach Weihnachten. Mit und ohne Gießen. Gießen verlängert die Lebensdauer schon, so seine Erfahrung. Aber nur kurze Zeit.

Für Käufer, die ihre Tanne zwar schon jetzt kaufen, aber erst kurz vor Heiligabend schmücken, hat Zeller noch einen Tipp: So lange es geht, im Freien lagern. Im Garten oder auf dem Balkon ist es kühl und feucht, so hat es der Baum gerne. Am besten lässt man ihn kurz vor dem Aufstellen in der Garage abtrocknen.

Romantik - nicht der einzige Grund für frühen Weihnachtsbaumkauf

In der Zwischenzeit ist auf dem Platz vor dem Hofladen schon mehr los. Gabriele und Hans-Peter Wettemann schauen sich um. Nicht nur nach einem Baum: "Wir haben am kommenden Wochenende Krippenausstellung in Westhausen", erzählt Gabriele. Für diese sucht sie Zweige als Dekoration. Und das Ehepaar kauft den Baum gleich mit. Aufgestellt wird er trotzdem erst am 23. Dezember, stellen die Wettemanns klar. Ganz traditionell. Im schneegeschützten Kelleraufgang in einem Eimer Wasser dürfte er lange überleben.

Ulrike Barz hilft Robert Zeller beim fachgerechten "Vernetzen" des Weihnachtsbaumes. Schon Ende November kaufen die ersten Kundinnen und Kunden Christbäume auf dem Haldenhof in Aalen-Hofen. SWR Frank Polifke

Ein früh gekaufter Weihnachtsbaum mit zwei Leben

Noch besser dran ist der Weihnachtsbaum von Ulrike Barz und ihrer Familie: "Wir laden jedes Jahr Anfang Dezember Freunde und Bekannte zu einer Wichtel-Adventsparty ein", erzählt die Mutter von zwei lebhaften kleinen Mädchen. Dafür brauche es den Baum, der Atmosphäre wegen. Die Kinder dürfen ihn schmücken. Nach der Feier wird er wieder abgeschmückt und im Garten zwischengelagert. "Kurz vor Heiligabend kommt er wieder rein und wird ein zweites Mal hübsch gemacht." Ein Weihnachtsbaum mit zwei Leben.