Die Ministerpräsidenten Kretschmann und Söder treffen sich am Montag in Ulm und Neu-Ulm. Es geht um eine gemeinsame Strategie beim Thema Wasserstoff.

Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Bayern, Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU), wollen am Montag in Ulm und Neu-Ulm über gemeinsame Ziele beider Länder beim Thema Wasserstoff sprechen. Dabei geht es vor allem darum, wie in dem Bereich besser zusammengearbeitet werden kann. Baden-Württemberg und Bayern dringen darauf, dass der Süden Deutschlands bei den Planungen für ein Wasserstoffnetz nicht abgehängt wird. Beide Bundesländer setzen auf Wasserstoff als nachhaltigen Energieträger der Zukunft. Damit können beispielsweise auch Züge, Busse und Lkw angetrieben werden, die nur schwer auf Elektro-Antrieb umzustellen sind. Die Energie lässt sich speichern und über Pipelines transportieren.

Kretschmann: Wasserstoff muss in die industriellen Zentren kommen

Kretschmann sagte vor dem Treffen: "Eine der vielen Erkenntnisse, die wir aus dem brutalen russischen Angriffskrieg mitnehmen können, lautet: Wir sehen, wie aufwendig, schwierig und teilweise unmöglich es ist, im Bereich der Energie kurzfristige Kurskorrekturen vorzunehmen." Deswegen müsse man heute bereits die Weichen stellen für eine Leitungsinfrastruktur. Kretschmann forderte weiter, dass der Wasserstoff dort ankommen müsse, wo er in Deutschland besonders gebraucht werde. "In den industriellen Zentren, zu denen Bayern und Baden-Württemberg gehören."

Baden-Württemberg will Wasserstoff-Technologie an die Spitze

Die baden-württembergische Landesregierung hat es sich daher zum Ziel gesetzt, in der Wasserstoff-Technologie einen Platz auf dem Weltmarkt einzunehmen. So soll nicht nur das Klima geschützt werden, sondern es sollen auch Arbeitsplätze entstehen.

2021 wurde die Forschungsfabrik "HyFaB" um einen weiteren Bau erweitert:

Die Spitzenpolitiker wollen in Ulm die Forschungsfabrik für Wasserstoff und Brennstoffzellen, kurz HyFaB, des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) besuchen. Die Forschungsfabrik wird vom Land bereits seit 2019 gefördert. Dort wird daran gearbeitet, Brennstoffzellen für den Antrieb mit Wasserstoff industriell und damit deutlich günstiger zu produzieren. Bisher gibt es nur wenige Fahrzeuge mit Wasserstoff-Antrieb auf dem Markt und die sind zudem vergleichsweise teuer.

Was ist "Grüner Wasserstoff"? Grüner Wasserstoff ist aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff. Bei seiner Herstellung entsteht also kein CO2. Er wird bei der Elektrolyse von Wasser produziert und soll helfen, Klimaziele zu erreichen und unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Nur grüner Wasserstoff ist wirklich klimafreundlich. Es gibt auch noch sogenannten "Grauen, Blauen und Türkisen Wasserstoff". Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas hergestellt. Bei der Produktion entsteht tonnenweise CO2, das in die Atmosphäre abgegeben wird. Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, bei seiner Produktion entsteht ebenfalls CO2. Dieses wird jedoch teilweise im Erdboden gespeichert. Türkiser Wasserstoff wird über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) hergestellt. Das Verfahren ist noch in der Entwicklung. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Forderung nach einer Pipeline aus der Region Ulm

Politiker in der Region Ulm/Neu-Ulm forderten vor dem Treffen der Ministerpräsidenten am Montag eine Anbindung der Region an eine Wasserstoff-Pipeline. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben hervor, dass die Landräte der Kreise Neu-Ulm und Alb-Donau, Thorsten Freudenberger (CSU) und Heiner Scheffold (parteilos), und die Stadtoberhäupter von Ulm und Neu-Ulm, Gunter Czisch (CDU) und Katrin Albsteiger (CSU), veröffentlicht haben.

Sie schlagen vor, Erdgasleitungen für Wasserstoff zu nutzen oder eine neue Leitung entlang der A8 zu bauen. Wasserstoff sei ein Entwicklungsmotor für die Region.

Wasserstoff gilt als klimafreundliche Energiealternative zu Kohle, Öl und Erdgas in Industrie und Verkehr. Als "grün" gilt Wasserstoff aber nur, wenn er etwa mittels Elektrolyse aus erneuerbaren Energien produziert wird. Noch ist die Produktion aber teurer im Vergleich zu fossilen Energieträgern und es gibt kaum Leitungen für die Einfuhr.