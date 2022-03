per Mail teilen

Michael Heilmann und seine Frau aus Abtsgmünd-Untergröningen (Ostalbkreis) haben beide Söhne verloren. Der trauernde Vater will nun eine Trauergruppe gründen.

Seinen ersten Sohn, Alexander, verliert Michael Heilmann durch einen Autounfall. Der verwaiste Vater erinnert sich noch gut an den Nachmittag Ende März 2012.

"Ich wollte was essen und Fußball schauen, als es plötzlich an der Türe klingelt."

Tod ist ein Tabu-Thema: Vater Michael Heilmann aus Abtsgmünd will Trauergruppe für Männer eröffnen. SWR Frank Polifke

Die Polizei steht vor der Tür. Als Michael Heilmann vom Unfall seines Sohnes erfährt, gehen ihm tausend Dinge durch den Kopf. Seine Frau ist bei der Arbeit. Wie soll er ihr die furchtbare Nachricht beibringen? Schließlich ruft er eine Arbeitskollegin an und bittet sie, seine Frau umgehend nach Hause zu schicken. Die Familie steht unter Schock. Viel Zeit zum Trauern nimmt sich der Vater aber nicht. Immerhin: Er und seine Frau besuchen hin und wieder Treffen einer Selbsthilfegruppe verwaister Eltern in Aalen. Ansonsten will Michael Heilmann da sein für seine Frau und seinen jüngeren Sohn Raphael. Das Leben des gelernten Kochs hat sich seit dem Tag aber grundlegend verändert.

Doch es kommt schlimmer: Mitte November 2019 klingelt es erneut an der Tür. Wieder die Polizei. Wieder Notfallseelsorger. Sein Sohn Raphael hat sich das Leben genommen - mit 26 Jahren.

"Ich war wie eine leere Hülle, die durchs Leben läuft."

Die nächsten Stunden erlebt der Michael Heilmann wie in Trance. Zwei Stunden lang erkundigt er sich nicht mal, woran sein Sohn eigentlich gestorben ist, erinnert er sich. Und an etwas anderes erinnert er sich auch noch: Als ihm die Polizeibeamten berichten, dass sein Sohn tot ist, bittet er um psychologische Hilfe. Auf die erstaunte Reaktion sagt er: "Das ist jetzt der zweite Sohn, den wir verloren haben." Die Beamten rufen einen Notarzt.

Trauerarbeit - aber unterschiedlich

Die Nachricht vom Tod des zweiten Sohnes stellt das Leben des Ehepaars vollends auf den Kopf. Die nächsten Tage und Wochen müssen sie loslassen, immer wieder. Raphaels Kleider dem Roten Kreuz übergeben, sein Auto abmelden - das sind schmerzhafte Stunden. Michael Heilmann und seine Frau versuchen auf unterschiedlichen Wegen, die Situation zu bewältigen: Sie fährt in eine Trauerkur. Er grübelt, wird manchmal wütend, macht sich Vorwürfe. Frauen und Männer trauern unterschiedlich, bestätigt Kathrin Schreier. Die Geschäftsführerin des Bundesverbands Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister beschreibt die typische Situation in Selbsthilfegruppen: Männer gehen fast nie von sich aus hin.

"Die Männer kommen mit ihren Frauen. Es tut ihnen gut, erst einmal nicht die Hauptrolle zu spielen."

Der verwaiste Vater aus Abtsgmünd-Untergröningen (Ostalbkreis) weiß inzwischen, wie wichtig das Trauern auch für Männer ist. In den ersten Jahren versucht er, sich seine Trauer von der Seele zu schreiben. Seine Zweifel. Auch sein Hadern mit Gott: "Warum wir? Warum musst du uns das passieren lassen?" Nun sucht der 60-Jährige andere trauernde Männer. Er plant eine Gesprächsgruppe, speziell für Väter. Es geht ihm darum, neue Ansätze und Betrachtungsweisen zu finden, um mit der Trauer umzugehen.

Für Männer kann das der richtige Weg sein, bestätigt Kathrin Schreier. Männer müssen sich austauschen über das, was ihnen widerfahren ist. Sie müssen spüren, dass sie nicht allein sind, meint Schreier. In einer zweiten Stufe sollten die Männer dann einen Psychotherapeuten hinzuziehen, rät die Expertin. Tiefer sitzende Schmerzen lassen sich nur mit professioneller Hilfe lösen, sagt sie.