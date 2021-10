Trauerfeier in Bopfingen für getöteten Jungen geplant

Auch eine Woche nach dem tragischen Tod eines knapp zweijährigen Jungen aus Bopfingen-Aufhausen (Ostalbkreis) ist die Betroffenheit groß. Am Montag soll es eine Trauerfeier geben.

Der knapp zweijährige Junge war am Abend des 21. Oktober im Ostalbklinikum in Aalen an den Folgen massiver Misshandlungen gestorben. Die Ermittlungen laufen, der tatverdächtige 32-jährige Lebensgefährte der Mutter des Jungen sitzt in Untersuchungshaft.

Die Anteilnahme im Ort ist nach wie vor groß. Vor dem Haus der Familie liegen Kuscheltiere, Kerzen und Blumen. In der Wohnung soll der Lebensgefährte der Mutter den Jungen so schwer misshandelt haben, dass dieser an den Folgen im Krankenhaus starb. Die Betroffenheit in der Nachbarschaft ist spürbar. Ein Vater drückt aus, was viele denken:

"Alle Eltern fühlen gleich - wenn ich mir dann vorstelle, dass das mit meinem kleinen Bub passieren würde, dann kommst du automatisch her."

Mit der betroffenen Familie habe man hier nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht, heißt es. Andere Eltern sollen den Tatverdächtigen schon beim Jugendamt gemeldet haben, als er den Jungen heftig auf dem Spielplatz beschimpfte.

"Es ist so, es muss erst etwas passieren, damit man eingreift."

Bei den Nachbarn, die sich hier treffen, stellt sich auch die Frage, ob das Kind noch leben könnte. Denn die Familie war den Behörden bekannt: Das Landratsamt Schwäbisch Hall bestätigte dem SWR, dass die Familie von der Sozialpädagogischen Familienhilfe betreut wurde. Weil sie allerdings erst Ende 2020 vom Landkreis Schwäbisch Hall in den Ostalbkreis nach Bopfingen umgezogen war, war nach wie vor die Behörde im alten Landkreis zuständig.

Der Stadtverwaltung war das nicht bekannt, sagte Bürgermeister Gunter Bühler (CDU) dem SWR. Denn üblicherweise werde dies von den zuständigen Jugendämtern nicht gemeldet, aus rechtlichen Gründen.

"Die haben absolut korrekt gehandelt. Ob das...im Sinne der Betreuungsituation für so eine Familie richtig ist, ist noch eine ganz andere Frage.

Auch auf die Frage seit wann, warum und wie regelmäßig die Familie betreut wurde, hat die Stadtverwaltung Bopfingen mit Hinweis auf den Datenschutz keine Antwort bekommen. Bei der Mutter lebten noch weitere, ältere Kinder, die in Bopfingen bereits in den Kindergarten und in die Schule gegangen sind. Mittlerweile seien sie in Pflegefamilien, davor aber unauffällig gewesen, so der Bopfinger Bürgermeister.

Am Montag Trauerfeier in Bopfingen für toten Jungen

Am Montagabend (1. November) soll es in Bopfingen-Aufhausen eine Trauerfeier für den gewaltsam zu Tode gekommenen Jungen geben. Das hat Bürgermeister Gunter Bühler am Donnerstagabend in der Sitzung des Bopfinger Gemeinderates angekündigt.

Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten an der Aufklärung des gewaltsamen Todes des kleinen Jungen. Bisher geben sie kaum Einzelheiten zu dem Fall bekannt. Es werde aber ermittelt, ob sich auch die Mutter oder dritte Personen strafbar gemacht haben, hieß es dazu.