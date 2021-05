per Mail teilen

In Neu-Ulm ist in der Nacht auf Sonntag ein Transporter in ein Hotel gerollt. Der Schaden wird laut Polizei auf 30.000 Euro geschätzt. Offenbar hatte der 26-jährige Fahrer vergessen, die Handbremse zu ziehen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig, rollte ein Treppe hinab, fuhr durch eine Glastür und kam mit der Schnauze im Innern des Hotels zum Stehen.