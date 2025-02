Die Narren sind los, nicht nur die deutschen. Bei einer Bildungsreise erlebt eine Gruppe amerikanischer Narren das schwäbisch-alemannische Fastnachtstreiben und ist manches Mal überrascht.

Bildungsreisen müssen keine staubtrockene Angelegenheit sein, das beweist eine Gruppe von 20 Närrinnen und Narren aus den USA: Sie sind zu Besuch in Ulm, und sie haben sich dafür bewusst den hiesigen Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Straßenfastnacht ausgesucht, den "Ulmzug" des Narrenrings.

Zu sehen gibt es da genug. "Ich mag die Bands, phänomenal. Ich wünschte, wir hätten so was. Die Kostüme, erstaunlich!", sagt Al Waldvogel, der Vorsitzende der Narren-Gruppe aus New Ulm (Minnesota), beziehungsweise der President, wie es in den USA heißt.

Ein Präsident beobachtet fremdes Brauchtum: Al Waldvogel, der Vorsitzende der New Ulm Narren aus Minnesota in den USA bei der deutschen Straßenfastnacht. SWR

Mitfeiern ja, Mitlaufen nein

Die Devise heißt: Mitfeiern - ja. Mitlaufen - nein. Das Häs der amerikanische Gruppe entspricht nämlich nicht den hiesigen Vorschriften. Ihr Ziel ist gerade nicht ein einheitliches Erscheinungsbild, wie es hierzulande üblich ist - jeder hat eine eigene Rolle und ein individuelles Kostüm.

Die "Narren of New Ulm" gibt es seit 1998, gegründet in der amerikanischen Schwesterstadt von Ulm und Neu-Ulm. Ursprünglich waren sie zu zweit, jetzt sind sie 38. So gesehen ist der "Ulmzug" durch die Ulmer Straßen und Gassen geradezu eine Überdosis Narrentum für die mitgereisten Frauen und Männer aus den USA.

Die Idee: deutsche Traditionen auf amerikanische Straßen bringen

Hexengruppen, Guggenmusik, Traditionsvereine in ihren einheitlichen Kostümen: So etwas kennt man in New Ulm, Minnesota, nicht. Dafür könnten sich hiesige Narrengruppen auch umgekehrt eine Scheibe von den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen abschneiden. Im Gegensatz zu deutschen Gruppen sind die Narren of New Ulm ganzjährig unterwegs, auch auf Sommerfesten werben sie für ihre Gruppe.

Närrische Polonaise im Oktober: Im amerikanischen New Ulm ist das ein gewohntes Bild - hier beim dortigen Oktober Fest. SWR

In ihrer Heimat werben sie für die Idee, deutsche Traditionen auf amerikanische Straßen zu bringen - oder das, was sie für deutsche Traditionen halten. Es gehört durchaus auch dazu, dass die Narren plötzlich - in Masken und Verkleidung - beim "Oktober Fest" in New Ulm auftauchen und dort eine Polonaise durch den Saal veranstalten. Und niemandem kommt das seltsam vor.

Eine ausgedachte Stadt voller Gänse als Modell

Goose Town, Gänsestadt, heißt die närrische Grundidee, das virtuelle Gebilde, dass die New Ulmer Narren bei sich daheim erschaffen haben. Benannt wurde sie nach den Gänsen, die früher in großer Zahl in einem Stadtteil am Minnesota River gehalten wurden. Und eine solche Stadt braucht "Einwohner". Deshalb gibt es bei den New Ulm Narren zum Beispiel einen Koch, einen Bäcker, Metzger, einen Farmer, Kühe, Hexen, Katzen, einen Baron und einen Bürgermeister. Die Liste ist nicht vollständig.

Närrische Visitenkarten: Alle New Ulm Narren haben eine Rolle in ihrer virtuellen Heimatstadt Goose Town im amerikanischen New Ulm. Dort sind sie Bäcker, Polizist, Kuh oder Katze. Hier sind sie in Zivil. SWR

Närrisches Treiben: In Ulm und Neu-Ulm schauen, was möglich ist

Rita Waibel gehört zur amerikanischen Besuchergruppe. Sie ist mal Hexe, mal Katze. Und insofern eine Besonderheit, weil sie die Einzige aus der Gruppe ist, die deutsch spricht. Sie sagt, als sie dem Narrentreiben zuschauen, es gefalle allen. Und wenn sie dann wieder zurück sind, zuhause, dann haben sie eine Vorstellung davon, was man machen kann. Das gehört zu einer Bildungsreise dazu.

Staatstragender Auftritt beim Empfang für die New Ulm Narren: Rita Waibel als "Hexe". Daheim im amerikanischen Minnesota geht die Verkleidung so durch. SWR

Bei einem Empfang der Städte Ulm und Neu-Ulm im Ulmer Rathaus erscheinen sie in vollem Ornat. Die Verbindung der beiden Städte an der Donau zur Schwesterstadt im amerikanischen Minnesota ist traditionell herzlich, die Bürgermeister Martin Bendel (Ulm) und Johannes Stingl (Neu-Ulm) begrüßen die Gruppe, unterstützt von den örtlichen Ulmer Faschingsvereinen.

Zur Gastfreundschaft müssen sie nicht aufrufen - die New Ulmer, die mit verschiedenen Reisegruppen immer wieder an die Donau kommen. Sind hier gern gesehene Gäste. Spürbar bei diesem Empfang ist die Neugierde der Narren-Gruppen aufeinander. Zu gern würden die New Ulmer mal eine deutsche Gruppe auf den Straßen der amerikanischen Stadt mit ihren knapp 15.000 Einwohnern sehen. Aber in naher Zukunft steht dieser Besuch wohl nicht an.

Narren-Empfang im Ulmer Rathaus: Bürgermeister Martin Bendel im Gespräch mit einer amerikanischen Katze. Ein freudschaftliches Miau auf beiden Seiten. SWR

Staunen über Bräuche in der närrischen Zeit

Die Taschen der New Ulmer Narren sind gut gefüllt mit Buttons, die freigiebig an die deutschen Schwestern und Brüder im Geiste verteilt werden. Ansonsten heißt es beim "Ulmzug" zuschauen und staunen, darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit hier "Hexen" mal rasch eine Leiter an eine Hauswand lehnen und eine Wohnung im Obergeschoss entern.

Staunen auch darüber, wie normal es hier ist, dass plötzlich ein Narr zugreift, sich eine Zuschauermütze schnappt und zehn Meter weit entführt. Da heißt es: Hinterherrennen und sich sein Eigentum wieder zurückerkämpfen. "They put him in jail", also: "Bei uns würden sie den ins Gefängnis werfen", ruft eine Teilnehmerin lachend. Für den Notfall hätten sie dafür bei einem heimischen Umzug ja einen Police Officer dabei.

Zong raus - was auch immer das heißt

Ansonsten üben die 20 Närrinnen und Narren aus New Ulm fleißig die erforderlichen Schlachtrufe für die vorbeiziehenden Gruppen. "Zong raus", rufen sie, auch wenn nicht ganz klar ist, ob sie alle wissen, was das bedeutet: Zunge raus. Beim eigenen Ruf gibt es da weniger Schwierigkeiten: "New Ulm – Narren!" Dreimal gerufen und dann noch ein "Prost!" hinterher. Manche Dinge sind halt doch international.