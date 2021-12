per Mail teilen

Eine Streife des Polizeipräsidiums Aalen hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn A7 zwischen Westhausen und Oberkochen (Ostalbkreis) einen Fußgänger mit Taschenlampe angetroffen. Der 29-jährige Mann gab an, er wolle per Anhalter nach Polen fahren. Die Beamten sorgten dafür, dass der Tramper sicher von Autobahn kam.