Traktorfreunde Niederstotzingen holen Weltmeistertitel

Bei Oldtimerrennen gehts weniger um Geschwindigkeit, sondern um Genuss. Trotzdem konnten die Traktorfreunde Niederstotzingen bei der Traktor-Weltmeisterschaft am Großglockner mit guten Zeiten punkten.

Weltmeister auch in der Teamwertung: Die sieben Starter der Traktorfreunde Niederstotzingen mit ihren Partnerinnen bei der Traktor WM 2021. Zum Team gehören: Gerhard Laible auf einem Eicher EM235, Baujahr 1965; Rainer Schmid, der einen Lanz D112 aus dem Jahr 1957 fährt, Matthias Kammerer startete mit einem IHC 383, Baujahr 1972, Heltmut Bötticher steuerte einen Güldner ALD9 aus dem Jahr 1955; Christian Kolb fährt einen 1958er Eicher 110/8; Dietmar Groll fährt einen Deutz D15 aus dem Jahr 1961 und Christian Ortliebs Gefährt ist ein Ferguson 28, Baujahr 1953.

Oldtimer-Idylle an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe vor dem Berg, der weit und breit alles überragt - der Großglockner.

Insgesamt 500 Traktoristen haben an der WM über die Serpentinen zum höchsten Punkt der Großglocknerhochalpenstraße teilgenommen: Die Traktor-Oldtimer dürfen übrigens nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren.

Das muss man erstmal hinkriegen: mit 71 Jahren noch an einer Weltmeisterschaft teilnehmen - und dabei auch noch den Titel zu holen. Gerhard Laible aus Niederstotzingen im Kreis Heidenheim ist vor wenigen Tagen Weltmeister geworden im Trecker fahren. Bei der Oldtimer Traktor WM in Österreich am Großglockner hat er in der Klasse der Baujahre 1961 bis 70 den Sieg eingefahren.

Insgesamt haben am Wochenende rund 500 internationale "Traktoristen" an der diesjährigen Weltmeisterschaft im österreichischen Bruck-Fusch in der Großglocknerregion teilgenommen.

Genau genommen geht es um Gleichmäßigkeit, sagt der amtierende Weltmeister seiner Klasse, Gerhard Laible aus Niederstotzingen (Kreis Heidenheim). Die Teilnehmenden fahren einen ersten Streckenabschnitt in einer bestimmten Zeit - und dann kommt es darauf an, auch die zweite Hälfte der Strecke erneut in möglichst exakt dieser Geschwindigkeit zurückzulegen.