Ein Traktorfahrer hat am Wochenende in Rainau-Buch (Ostalbkreis) einen Strommast umgefahren. Daraufhin fiel in den umliegenden Teilorten der Strom aus, so die Polizei am Montag. Der Mann hatte mit seinem Traktor Baumstämme aus einem Wald gezogen. Der Strommast fiel auf den Traktor, verletzt wurde niemand.