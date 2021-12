per Mail teilen

Die Zahl der Übernachtungen in Ulm und Neu-Ulm ist in diesem Jahr bis September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wieder gestiegen. Laut der Ulm/Neu-Ulm Tourismus GmbH seien die Vorjahresergebnisse um 2,5 Prozent übertroffen worden. Die Übersicht mit vergleichbaren Städten wie Augsburg, Karlsruhe, Heilbronn oder Freiburg zeigt, dass die Tourismusentwicklung in Ulm/Neu-Ulm sich wieder gut erholt hat.