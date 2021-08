Während man hier froh ist, wenn es wärmer wird, brennen in südlichen Ländern die Wälder. Halten sich die Urlauber aus der Region lieber fern? Antworten aus Ulmer Reisebüros.





Das Telefon klingelt in diesen Tagen unentwegt bei Reisekauffrau Bettina Kunze in Ulm: "Wir haben momentan sehr viel zu tun. Erstens mit dem Coronavirus und zweitens jetzt die Brände in Griechenland. Die Leute fragen, können sie fliegen oder nicht? Das ist einfach nicht absehbar, wann die Brände gelöscht sind. Die Leute sind also unsicher, ob sie ihre Reise antreten sollen oder nicht."

In der türkischen Ferienregion Bodrum wurden mehrere Dörfer evakuiert, dabei seien die Menschen unter anderem mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Emre Tazegul

Da Portugal und Spanien vom Robert-Koch-Institut zum Hochinzidenzgebiet erklärt worden sind, haben in den letzten Wochen viele ihren Urlaub kurzerhand nach Italien, aber eben auch nach Griechenland oder in die Türkei verlegt. Doch nun das: "Als das Ganze angefangen hat mit den Bränden, haben die Leute angefangen zu stornieren, haben umgebucht. Die Leute haben halt auch Angst, dass sie ihren Urlaub nicht genießen können. Und es ist ja so: Die Einwohner in Griechenland verlieren gerade ihre Häuser, ihre Existenz... Und man selbst liegt am Pool und hat den Cocktail in der Hand."

Urlauber im Swimming-Pool SWR SWR

Keine Stornierungsmöglichkeiten

Einige Kunden können das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, sagt Bettina Kunze. Was bleibt ihnen aber dann übrig? "Wenn das jetzt wirklich eine Beeinträchtigung des Hotels ist, dann meldet sich der Veranstalter und sagt: Können wir nicht machen. Urlaub da unten geht nicht. Haben wir jetzt aber so noch nicht gehabt. Der Veranstalter ist momentan ruhig." Was sie auch verstehe. Erst Corona, jetzt die Brände. "Momentan haben die Leute keine Stornierungsmöglichkeit - sie können umbuchen, aber zu den allgemeinen AGB-Storno-Gebühren."

Personen stehen bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in einem rauchverhangenen Waldstück in der Nähe des Dorfes Pefki auf der Insel Euböa. Erstmals seit Beginn der Waldbrände auf der Insel Euböa Anfang der Woche sind dort massive Lufteinsätze gegen die Flammen geflogen worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Petros Karadjias

Es sei denn, der Kunde hatte in diesen wackeligen Urlaubszeiten sowieso ein Flexpaket abgeschlossen. Angela Windischmann von einem Ulmer Reisebüro: "Da können Sie ohne Angabe von Gründen bis 14 Tage vorher stornieren und selbstbestimmt sagen: Das ist mir zu risikoreich." Doch, fügt sie hinzu: "Gottseidank haben wir im Moment keine Buchungen, die in die Gebiete gehen, wo dieses Brände jetzt stattfinden. Athen ist im Sommer eh nicht so gefragt." Eher im Herbst und Frühjahr. Und auf die betroffene Insel Euböa zieht es generell weniger Touristen. Beliebter seien kleinere Inseln wie Kreta, Santorin oder Mykonos." Und dorthin sind die Brände noch nicht weiter getragen worden. Zwischen den vielen griechischen Inseln ist ja auch glücklicherweise: Wasser.

Menschen versuchen mit Zweigen einen Waldbrand in einem rauchverhangenen Waldstück in der Nähe des Dorfes Pefki auf der Insel Euböa zu löschen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Petros Karadjias

Kaum Umbuchungen

In einem anderen Ulmer Reisebüro gab es bisher ebenfalls kaum Umbuchungen. "Wir haben viele Abreisen nach Griechenland in den nächsten Tagen. Die meisten Kunden sind relativ entspannt. Unser Problem ist aber, dass wir selber gar nicht genau sagen können, welche Regionen betroffen sind." Das erführen sie und ihre Kollegin auch aus den Nachrichten. "Es wäre schön, wenn es eine interaktive Karte gäbe, auf der man sehen kann, wie sich die Brände wo entwickeln." Sie oder die Kunden müssen deshalb bei jedem Hotel anrufen und fragen, ob es von den Bränden betroffen ist. Alles nicht so einfach, denn das Geschehen entwickle sich zurzeit so dynamisch. Jeden Tag kann es schon woanders brennen.