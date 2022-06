Pfingsten: Tourismusbranche erwartet Ansturm auf Region rund um Ulm

Ausgebuche Campingplätze, volle Freizeitparks, viele Hotelgäste und Tagesausflügler - von Ostwürttemberg bis Oberschwaben wird es über Pfingsten voll werden.

In der Doppelstadt werde über Pfingsten ein Ansturm erwartet, so Wolfgang Dieterich von der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH. "Durch das 9-Euro-Ticket kommen mehr Tagesausflügler. Wir rechnen auch mit mehr Teilnehmern bei Stadtführungen und wir haben mehr Hotelbuchungen", so der Geschäftsführer des Touristikverbandes. Die Zahl der ankommenden Busse zeige, dass auch die Gäste aus dem Ausland wieder an die Donau kommen.

"Es gibt Nachholbedarf! Die Leute wollen einfach raus und was unternehmen."

Der Aufschwung macht sich schon seit einigen Wochen bemerkbar. Laut Wolfgang Dieterich liegt es daran, dass sich viel aufgestaut hat und die Leute raus und etwas unternehmen wollen. Trotz des Zuwaches bemerke er auch eine gewisse Zurückhaltung der Besucherinnen und Besucher. "Teilweise fehlt es natürlich auch am Geld. Durch die Inflation und Kriegssituation ist es so, dass die Leute zurückhaltender sind", sagt Dieterich.

Ostallb lockt über Pfingsten Wanderer und Fahrradfahrer

Auch im Ostalbkreis wird mit vielen Tagesausflüglern über Pfingsten gerechnet. Dort gibt es unter anderem die Möglichkeit, mit dem Entdeckerpass anhand einer Karte über die Ostalb zu wandern oder mit dem Fahrrad zu fahren. Susanne Dietterle, Leiterin der Pressestelle im Landratsamt, ist sich sicher, dass der Pass am Pfingstwochenende oft genutzt wird. Allgemein zeichne sich ein nachhaltiger Aufschwung ab. Die Übernachtungszahlen gingen im Ostalbkreis seit einigen Wochen wieder nach oben, so Dietterle.

Nach der langen Corona-Zwangspause ist das Legoland Günzburg wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet (Archivbild). SWR Jürgen Klotz

Die Betreiber des Freizeitparks Legoland Günzburg freuen sich ebenfalls auf ein fast ausgebuchtes Pfingstwochenende - das Feriendorf im Legoland wird voll. Nicht nur deutsche Gäste werden laut Pressesprecherin Kathrin Stadlmayr erwartet, sondern auch viele aus Österreich, Belgien und Tschechien. Eine Maskenpflicht gibt es nicht mehr und auch die Besucherzahl ist nicht mehr beschränkt.

"Es gibt keine Steigerung. Mehr als ausgebucht geht halt nicht."

Mit fast 1.800 Gästen ist auch der Campingplatz Alb-Camping in Westerheim im Alb-Donaukreis über Pfingsten voll besetzt. Überrascht ist Betriebsleiter Elmar Thanner jedoch nicht: "Auch in den vergangenen Pfingstferien war der Campingplatz während Corona ein begehrtes Ziel und wir waren ausgebucht." Die Hoffnung sei, dass die Menschen auch nach Pfingsten weiter vermehrt Urlaub in der näheren Umgebung machen, alleine schon wegen der Ungewissheit bei erneuten Corona-Einschränkungen im Herbst, so Thanner.