Zeugenvernehmungen im Totschlagprozess Bellenberg

Im Totschlagsprozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Bellenberg im Kreis Neu-Ulm werden am Donnerstag am Landgericht Memmingen weitere Zeugen vernommen. Die Prozessfortsetzung wird zu einem Vernehmungs-Marathon: Weitere zwölf Zeugen sollen gehört werden, außerdem werden mehrere Sachverständige vernommen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Am Mittwoch haben mehrere Polizisten ausgesagt, außerdem sind mehrere Zeugen aus dem Umfeld sowohl des Angeklagten als auch der getöteten Frau vernommen worden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im September 2021 eine Frau in Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) nach einem Streit um den Kaufpreis für deren Haus mit mehreren Tritten gegen den Kopf getötet zu haben. Der 35-Jährige hat die Tat gestanden. Möglicherweise geht der Prozess noch in diesem Monat zu Ende.