Diese Kirchen profitieren von Toto-Lotto-Erlösen

Das Land unterstützt die Sanierung von Kirchengebäuden in Ostwürttemberg und der Donau-Iller-Region mit rund einer halben Million Euro. Im Alb-Donau-Kreis fließen die Gelder aus dem Denkmalförderprogramm nach Ehingen und Rißtissen. In der Pfarrkirche in Rißtissen werden der Innenraum renoviert und die Haustechnik erneuert. In Ehingen werden die Sanierungen der Innenausstattung der St. Blasius-Kirche und der Friedhofsmauer entlang der Ulmer Straße unterstützt. Im Ostalbkreis bekommt Kirchheim am Ries für den Gewölbesicherung der St. Maria-Kirche einen Zuschuss. Es ist die erste Tranche in diesem Jahr aus dem Fördertopf. Das Land erhält das Geld überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto-GmbH. Insgesamt hat das Land zum Erhalt und zur Sanierung von 68 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg 5,3 Millionen Euro freigegeben.