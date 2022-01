Polizei entdeckt totes Ehepaar

In Bopfingen im Ostalbkreis ist es zu einem Familiendrama mit zwei Toten gekommen. Die Polizei fand in der Silvesternacht kurz nach null Uhr im Erdgeschoss eines Wohnhauses eine tote 71-jährige Frau, wie das Polizeipräsidium am Montag mitteilte. In einem im Obergeschoss gelegenen Schlafzimmer lag der ebenfalls tote 80-jährige Ehemann. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem Familiendrama aus. Es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten. Zu den Umständen des Falls gab die Polizei nichts bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Kripo Aalen dauerten an.