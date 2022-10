Hat die Staatsanwaltschaft Ulm zu spät informiert?

Im März stirbt ein Mann in der Ulmer Uniklinik - gegen zwei Polizeibeamte wird in diesem Zusammenhang ermittelt. Doch warum berichtet die Staatsanwaltschaft erst jetzt über den Fall?

Mitte März starb ein 36-jähriger Mann in der Universitätsklinik Ulm. Nachdem er in der Klinik randaliert hatte und versuchte, von dort zu fliehen. Er wurde von zwei Polizeibeamten und mehreren Mitgliedern des Personals bäuchlings am Boden fixiert, mit Handschellen gefesselt und bekam ein Beruhigungsmittel. Danach war er zunächst unauffällig, erlitt aber kurz danach einen völligen körperlichen Zusammenbruch, wurde zwei Stunden reanimiert und dann für tot erklärt.

Umstände wurden ein halbes Jahr später publik

Das ist ein einigermaßen dramatischer Vorgang. Berichtet wurde er damals allerdings nicht. In einer Pressemitteilung wurde lediglich der Tod des Mannes bekanntgegeben, und dass er obduziert würde. Erst jetzt veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Ulm die Meldung, dass das Verfahren gegen die beiden beteiligten Polizeibeamten eingestellt wurde. Dadurch wurden die Umstände überhaupt erst bekannt.

Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger will darin kein Versäumnis erkennen. Im März sei schlicht nicht ersichtlich gewesen, dass Umstände, wie ein kurzzeitiger Fluchtversuch des Mannes und eine Fixierung am Boden, die sich über eine kurze Zeit ereignet und die zu keinen äußeren Verletzungen geführt hätten, relevant gewesen sein könnten.

Psychischer Ausnahmezustand und Organversagen

Offenbar geriet der Mann in einen psychischen Ausnahmezustand, der dann das Organversagen zur Folge hatte. Genau weiß man es bis heute nicht, auch nicht nach weiteren chemischen und toxikologischen Untersuchungen. Und: Ausgelöst worden war die ganze Situation dadurch, dass die beiden Beamten dem Mann am Krankenbett die vorläufige Festnahme erklärt hatten. Er soll eine Brandstiftung in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) begangen und sich mit einem Messer verletzt haben. Deshalb war er in der Klinik.

Nachdem dort die Situation erst eskaliert war und der Mann anschießend Beruhigungsmittel bekam, seien seine Werte plötzlich abgesackt. "Die Mediziner vor Ort konnten nicht feststellen, woran es lag, dass diese Vitalparameter auf einmal in den Keller gegangen sind. Als dann das Gutachten vorlag, hat man gegen die Polizeibeamten und das klinische Personal ein Verfahren eingeleitet", so Bischofberger.

Der Ulmer Staatsanwalt Michael Bischofberger sieht keine Versäumnisse (Archivbild). SWR

Landeskriminalamt Stuttgart ermittelte

Die Ermittlungen führte, ohne dass es an die Öffentlichkeit kam, das Landeskriminalamt Stuttgart. Erst jetzt, nachdem die Ermittlungen die Beamten entlastet hat, machten die Behörden den Fall publik. Warum aber jetzt, wenn es doch keine erkennbare Relevanz für den Fall hatte? "Es ist üblich, dass wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben", schildert der Staatsanwalt das Vorgehen. Aber nach Ende der Ermittlungen hielt man es für notwendig, die Öffentlichkeit zu informieren.

Ganz klar ist: Es gibt zumindest einen eindeutigen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Fixierung des Mannes und seinem Tod. Dass der Fall bei einer früheren Veröffentlichung vielleicht Wellen der Empörung der der Diskussion geschlagen hätte, ist nicht auszuschließen. Grundsätzlich müssen Behörden in Deutschland die Öffentlichkeit über relevante Vorgänge wahrheitsgemäß und vollständig informieren. Ob das in diesem Fall geschehen ist, ist zumindest zweifelhaft.