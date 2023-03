Nach dem Fund einer Leiche am frühen Dienstagmorgen in Heidenheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen ihn sollte noch im Laufe des Tages Haftbefehl erlassen werden.

Die Polizei hat in Heidenheim einen 34-jährigen Mann festgenommen. Er soll für den Tod eines 50-Jährigen verantwortlich sein, dessen Leiche am Dienstagmorgen in Heidenheim entdeckt wurde.

In dem Wohnblock in Heidenheim, in dem der leblose Mann entdeckt worden war, fasste die Polizei am selben Tag auch den Tatverdächtigen. Markus Brandhuber

Der Mann steht im Verdacht, den 50-Jährigen am frühen Morgen in einem Wohnblock in Heidenheim getötet zu haben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Ellwangen kannten sich die beiden Männer.

Tatverdächtiger war im selben Haus wie das Opfer

Der 50-Jährige war nach einem Zeugenhinweis am Morgen leblos in seiner Wohnung entdeckt worden. Die Leiche wies Verletzungen auf. Der Tatverdächtigte hatte laut Staatsanwaltschaft ebenfalls in dem Haus übernachtet, in der Wohnung seiner Lebensgefährtin. Weitere Angaben dazu, wie die Tat geschah und was das Motiv war, gibt es derzeit nicht. Der Tote soll am Mittwoch obduziert werden.