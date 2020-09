Bei dem Brandopfer auf einem Campingplatz in Laichingen-Machtolsheim geht die Polizei davon aus, dass es sich um den Besitzer des Wohnwagens handelt. Letzte Gewissheit soll ein DNA-Abgleich bringen. Die Leiche des Mannes wird am Mittwoch obduziert, um die Todesursache zu klären. Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht. Wie es zu dem Feuer kam und warum der Wohnwagen ausbrannte, ist ebenfalls noch nicht eindeutig geklärt. Ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes wird in Machtolsheim die weiteren Untersuchungen übernehmen. In dem ausgebrannten Wohnwagen sollen sich mehrere Gasbehälter befunden haben. Ein Zeuge hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Für die Löscharbeiten wurde Wasser aus einem Schwimmbad gepumpt.