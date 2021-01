Ein 58-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagabend auf der B29 in Bopfingen (Ostalbkreis) gestorben. Ein 18-Jähriger war auf die Gegenfahrbahn gerast. Die Polizei sucht nach einem weiteren Autofahrer.

Der 18-jährige Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei vor dem Unfall durch hohes Tempo und Überholmanöver auf der Bundesstraße aufgefallen. Nach bisherigen Ermittlungen verlor der junge Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Auto, kam erst rechts von der Fahrbahn ab, steuerte gegen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ein 58-jähriger Autofahrer starb noch an der Unfallstelle

Dort stieß der 18-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 58-jährige Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Suche nach einem zweiten Auto

Während der Überholvorgänge war ein weißes Auto aufgefallen, das ebenfalls an den Überholmanövern beteiligt war, hieß es weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem zweiten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. An der Unfallstelle wurde das Auto nicht mehr gesehen.