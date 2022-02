Toter bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bopfingen im Ostalbkreis hat die Feuerwehr einen toten Mann gefunden. Feuerwehr und Polizei sind am Vormittag zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Vor Ort hat sich laut Polizei herausgestellt, dass sich der Brand auf den Toilettenbereich einer Wohnung beschränkt hatte. Dort fanden die Einsatzkräfte einen Toten. Es wird vermutet, dass es sich um den 48-jährigen Wohnungsinhaber handelte, so ein Polizeisprecher. Es sei noch völlig unklar, wie es zu dem Brand gekommen ist. Ein Verschulden Dritter werde aber ausgeschlossen. Die Kripo Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.