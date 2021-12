Mann kommt bei Wohnungsbrand in Ulm ums Leben

Bei einem Wohnungsbrand in Ulm ist am frühen Dienstagmorgen ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Das Feuer brach am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Weststadt aus. Laut Polizei starb ein 65-jähriger Mann. Eine Frau wurde schwer verletzt, eine weitere Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr brachte zwölf Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit.

Feuer brach im zweiten Stock aus

Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und drohte zunächst auch auf weitere Wohnungen überzugreifen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das Haus in Ulm sei nach dem Brand derzeit unbewohnbar, so ein Polizeisprecher. Die Betroffenen seien bei Freunden und Verwandten untergekommen. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenhöhe laufen noch.

In Schwäbisch Gmünd brannte am Montag ein Linienbus aus. Der Bus war leer, als er Feuer fing. onw-images, Marius Bulling

Linienbus in Schwäbisch Gmünd während der Fahrt in Brand geraten

In Schwäbisch Gmünd war am späten Montagnachmittag ein Linienbus in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Der 60-jährige Busfahrer hatte sich laut Polizei auf einer Leerfahrt in der Gmünder Weststadt befunden, als der Bus Feuer fing.

Ein hinterherfahrender Kollege machte den Fahrer auf den Brand aufmerksam. Nachdem er den Bus gestoppt hatte, breitete sich das Feuer vom Motorraum im Heck schnell aus und erfasste in kurzer Zeit das gesamte Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Ursache ist noch unklar.