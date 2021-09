Afrikanische Schmetterlinge in Ulm: Wie gefährlich ist der Totenkopfschwärmer?

Der Totenkopfschwärmer - ein Schmetterling, der aus Afrika kommt - ist hierzulande eigentlich eine Rarität. Die Raupen hingegen sind immer wieder gesichtet worden, zum Beispiel am Biotop in Ulm-Mähringen.

Der Totenkopfschwärmer ist groß und imposant Imago IMAGO / McPHOTO/Thielscher

SWR: Frau Jana Slave, Sie sind Geschäftsführerin vom BUND für Umwelt und Naturschutz in der Region Donau-Iller. Gibt es diese Neuankömmlinge tatsächlich jetzt immer öfter im Ulmer Raum?

Jana Slave: Die Totenkopfschwärmer sind eigentlich keine klassischen Neuankömmlinge. Das sind Falter, die eigentlich im tropischen Afrika, aber auch im südlichsten Europa vorkommen können. Und diese können als Wanderfalter tatsächlich über die Alpen, also auch zu uns nach Mitteleuropa oder sogar nach Nordeuropa fliegen. Bei uns sieht man die Falter eher weniger häufig. Aber die Raupen kann man schon mal im Sommer sehen, dadurch dass sie so auffällig gelb-grünlich manchmal auch türkisfarben sind. Sie halten sich hauptsächlich an Nachtschattengewächsen, also klassischer Weise an Kartoffelfeldern, auf. Dort fressen sie dann von den Pflanzen.

Diese Raupe des Totenkopfschwärmers wurde in Ulm gesichtet. SWR Heike Söll

Können die denn für unsere Gärten gefährlich werden? Fressen die vielleicht auch Tomaten?

Im Prinzip können sie auch auch an Tomaten fressen, das sind auch Nachtschattengewächse. Sie sind nicht so verbreitet, dass sie jetzt als Agrarschädlinge gelten können.

Die Schmetterlinge sind imposant, groß, farbenprächtig. Woher haben die Totenkopfschwärmer eigentlich ihren Namen?

Die Schmetterlinge sind wirklich sehr groß. Wenn man sie sieht, ist das ganz beeindruckend. Sie haben ihren Namen tatsächlich davon, dass sie auf ihren Flügeln so etwas wie ein Totenkopf-Zeichen haben. Das sieht total spannend und interessant aus.

Jana Slave ist Geschäftsführerin vom Bund für Umwelt und Naturschutz in der Region Donau-Iller SWR

Haben Sie denn schon mal so eine Raupe oder den Schmetterling gesehen, den großen Falter aus Afrika?

Leider hatte ich bisher nicht das Glück. Der Totenkopfschwärmer hat eine ganz interessante Lebensweise. Der Falter kann nämlich pfeifende Geräusche machen, das können nur ganz wenige Schmetterlinge.

Warum macht er das?

Das weiß man nicht so genau. Früher dachte man, dass dieser Falter, weil er in Bienenstöcke eindringt und dort den Honig von Honigbienen klaut, diese pfeifenden Geräusche macht, um die Bienen zu beruhigen. Inzwischen weiß man das besser. Der Falter sondert chemische Substanzen ab, die ihn sozusagen tarnen, damit die Bienen ihn nicht erkennen. Deswegen wehren sich die Bienen überhaupt nicht, sondern lassen den Falter gewähren.

Wäre er dann doch für Imker und Bienen möglicherweise gefährlich, wenn er überhand nimmt?

Wenn er sich sehr, sehr stark ausbreitet, könnte das eventuell sein. Aber davon ist im Moment nicht auszugehen.

Kann es sein, dass die Falter jetzt durch die Klimaerwärmung öfter bei uns gesichtet werden?

Ja, genau, davon proftieren die natürlich. Das sind wärmeliebende Falter. Und je wärmer es bei uns wird, desto öfter wird man sie wahrscheinlich in Zukunft auch bei uns antreffen können.

Verdrängen diese Riesenschwärme heimische Arten?

Das kann man eigentlich nicht sagen. Zumindest hat man das bisher nicht nachgewiesen, dass sie irgendwie problematisch für einheimische Arten sind. Sie sind auch nicht auf der EU-Liste für invasive Arten.