Das Landratsamt Neu-Ulm hat einen Coronavirus-Ausbruch in einem Seniorenheim im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld bekannt gegeben. Zwei Menschen starben, mehr als 40 Menschen sind infiziert.

In einem Seniorenheim in Neu-Ulm sind diese Woche zwei Menschen nach einer Virusinfektion gestorben. Das ganze Haus steht unter Quarantäne. Thomas Heckmann

Am Montag starb eine mehr als 80-jährige Bewohnerin, am Mittwoch ein 69-jähriger Bewohner des Pflegeheims in Neu-Ulm. Wie das Landratsamt außerdem mitteilte, seien 24 Beschäftigte und 19 weitere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert.

Pflegeheim komplett unter Quarantäne

Das ganze Haus steht jetzt unter Quarantäne. Weitere Maßnahmen wurden angeordnet. Alle Mitarbeiter sind mit einer vollständigen Schutzausrüstung ausgestattet worden, Schleusenbereiche wurden eingerichtet. Außerdem werden alle Beschäftigten und Bewohner des Seniorenheims im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld auf das Virus getestet.

Zahl der Genesenen im Landkreis größer als die der Infizierten

Bis gestern waren im Kreis Neu-Ulm 274 Corona-Infizierte gemeldet, mehr als die Hälfte ist inzwischen genesen.