Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind inzwischen sechs Bewohnerinnen und Bewohner an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Wegen der Vielzahl an infizierten Beschäftigten muss die Pflegeheim GmbH Verstärkung holen.

Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum Laichingen SWR 35 weitere Bewohner seien erkrankt, sagte eine Sprecherin des Trägers, der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis. Von den infizierten Bewohnern seien derzeit fünf in einem kritischen Zustand. Niedergelassene Hausärzte betreuen die an Covid-19 erkrankten Senioren in dem Laichinger Pflegeheim. Alle Bewohner seien in Isolation in ihren Zimmern. Pflegeheim in Blaustein nicht so stark betroffen Bei Corona-Infizierten müssen Mitarbeiter zusätzlich Schutzanzüge tragen, so die Sprecherin, bei allen anderen den Mund-Nase-Schutz. Der Corona-Ausbruch hatte vergangene Woche begonnen. Auch ein Heim der Pflegeheim GmbH in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist betroffen. Hier ist die Zahl der Infizierten nach weiteren Angaben nicht so hoch, es stehen aber noch weitere Testergebnisse aus. Pflegepersonal muss von außen verstärkt werden Im Pflegeheim Laichingen sind laut Träger derzeit 22 Beschäftigte infiziert und damit ein Viertel der Belegschaft. Wegen Personalengpässen müsse deshalb Verstärkung von außen geholt werden - Pflegerinnen und Pfleger aus anderen Einrichtungen des Trägers wie auch aus der Tagespflege. Außerdem hat die Einrichtung nach eigenen Angaben zusätzliche Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen angefordert. Besuchsverbot im Seniorenzentrum Laichingen Das zuständige Gesundheitsamt versucht jetzt mit verschiedenen Maßnahmen, das Ausbruchsgeschehen räumlich auf die betroffenen Pflegeheime zu begrenzen. Unter anderem besteht ein Besuchsverbot.