per Mail teilen

Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball muss in den nächsten Monaten auf seinen Angreifer Tobias Rühle verzichten. Wie der Verein mitteilt, zog sich der Torjäger beim Spiel gegen den FC Gießen einen Kreuzbandriss im Knie zu. Der langfristige Ausfall von Rühle ist laut SSV-Geschäftsführer Marcus Thiele eine sehr schlechte Nachricht. Die Ulmer sind derzeit Tabellenführer in der Regionalliga und wollen in die dritte Liga aufsteigen.