per Mail teilen

Am Donnerstag wird in Istanbul der Prozess gegen die aus Ulm stammende Journalistin Meşale Tolu fortgesetzt. Prozessbeobachter halten es für unwahrscheinlich, dass ein Urteil verkündet wird. Tolu muss sich wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" und "Verbreitung von Terrorpropaganda" verantworten. Der Prozess gegen sie begann im Oktober 2017.