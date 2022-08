Mann in Krumbach erstochen - Tatverdächtige ruft Polizei

In Krumbach (Kreis Günzburg) soll eine Frau einen 83-jährigen Mann erstochen haben. Laut Polizei hat die mutmaßliche Täterin anschließend selbst die Polizei gerufen.

Per Notruf meldete sich die 42-jährige Tatverdächtige am Montagnachmittag bei der Polizei und sagte, sie habe einen Mann getötet. In dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Niederraunau fanden die Beamten die Leiche eines 83-jährige Mannes. Es soll sich um einen Verwandten der Frau handeln. In welchem Verwandtschaftsverhältnis beide standen, wollten die Ermittler nicht mitteilen.

Motiv der Tat noch unklar

Das Motiv der Tat ist noch nicht klar. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft. Die Leiche des Opfers wurde am Dienstag obduziert. Dabei bestätigte sich, dass der Mann durch Stichverletzungen ums Leben kam.