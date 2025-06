Auf der B 466 bei Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet. An der Kreuzung "Sontheimer Wirtshäusle" kam dabei ein Autofahrer ums Leben.

Bei einem Unfall auf der B 466 bei Sontheim am Albuch (Kreis Heidenheim) ist am Montagvormittag ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben kurz nach neun Uhr in die Ampelkreuzung gefahren. Zeugen hatten beobachtet, dass die Ampel für den 54-Jährigen auf Rot stand.

Immer wieder schwere Unfälle beim "Sontheimer Wirtshäusle"

Zeitgleich fuhr ein 71 Jahre alter Autofahrer bei Grün über die Kreuzung. Der Lkw erfasste den Pkw auf der Fahrerseite. Dabei wurde der 71-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren. Trotz der Ampel ist es an der Kreuzung beim "Sontheimer Wirtshäusle" in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Unfällen gekommen.