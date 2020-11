In Gegenverkehr geprallt

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß am Freitag bei Buch im Kreis Neu-Ulm gestorben. Die Unfallverursacherin in dem anderen Wagen war beim Überholen frontal in das Auto des Mannes geprallt.