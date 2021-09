Tödlicher Unfall bei Langenau: War es ein illegales Autorennen?

Die Polizei hat Hinweise darauf, dass dem tödlichen Unfall bei Langenau am Samstag ein Rennen vorausgegangen ist. Der Verdacht habe sich bei Vernehmungen verfestigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Zum tödlichen Unfall bei Langenau gibt es laut Polizei Hinweise auf ein Rennen

Möglicherweise hatte sich der 36-jährige Unfallfahrer ein Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert. Darauf lassen laut Polizei die weiteren Vernehmungen von Zeugen schließen. Den 47-jährigen Fahrer des Wagens hatten die Ermittler an der Unfallstelle angetroffen.

Mitfahrerin erliegt tödlichen Verletzungen

Der 36-jährige Autofahrer war am Samstagabend zwischen Langenau im Alb-Donau-Kreis und Leipheim-Riedheim im Kreis Günzburg mit seinem Wagen kurz vor der bayerischen Landesgrenze von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und blieb in einem Feld liegen. Eine 59 Jahre alte Mitfahrerin in dem Wagen starb noch am Unfallort.

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagabend bei Langenau im Alb-Donau-Kreis

Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, der 36 Jahre alte Fahrer selbst wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, die Ermittlungen zur Unfallursache zu unterstützen.