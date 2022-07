Auto kracht bei Wittislingen in Lkw: 21-Jähriger stirbt

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist bei Wittislingen (Kreis Dillingen) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen. Er war laut Polizei auf die Gegenspur geraten.

Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der Strecke von Wittislingen in Richtung Oberbechingen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach Polizeiangaben auf die Gegenspur. Dort krachte er frontal in ein entgegenkommendes Lkw-Gespann.

21-jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße musste für rund viereinhalb Stunden gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist.