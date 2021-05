Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen an einer Ampel von einem Lastwagen überrollt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall in Neu-Ulm/Burlafingen - Fußgängerin von Lastwagen überrollt Thomas Heckmann Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs und wollte an einer Fußgängerampel in Burlafingen eine Straße überqueren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war aber die Ampel für Fußgänger mit hoher Wahrscheinlichkeit schon wieder rot. Die 81-Jährige lief trotzdem los. Zur gleichen Zeit war ein Lastwagen auf der Straße unterwegs. Der Lkw-Fahrer habe die Frau seitlich vermutlich nicht gesehen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Das Fahrzeug erfasste die 81-Jährige frontal und überrollte sie. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.