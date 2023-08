Tödlicher Unfall bei Offingen

per Mail teilen

Bei Offingen im Kreis Günzburg ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 76-Jährige prallte mit seinem Auto gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Autofahrer zwischen Offingen und Rettenbach-Remshart nach links von der Straße ab. Vermutlich fuhr der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, so dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen stieß gegen einen Baum.

Autofahrer war nicht angeschnallt

Der 76-jährige Fahrer war nach Polizeiangaben nicht angeschnallt. Bei dem Aufprall wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren auch die Feuerwehren aus Offingen und Rettenbach im Einsatz.