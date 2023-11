Tödlicher Unfall auf A8: Auto fährt in Lkw-Auflieger

per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden verletzt. Die Autobahn war drei Stunden gesperrt.

In der Nacht auf Montag ist nach Angaben der Polizei auf der A8 bei Merklingen ein 19-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der 20-jährige Fahrer des Wagens wurde demnach leicht verletzt, der 32 Jahre alte Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Die drei Männer waren in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe der Anschlussstelle Merklingen, direkt hinter dem Autobahnparkplatz Widderstall, kam der Wagen den Angaben nach um etwa 1.45 Uhr von der Fahrbahn ab. Er krachte mit der Front in die linke Ecke des Hecks eines auf der Beschleunigungsspur geparkten Sattelzugs. Der 19-jährige Beifahrer starb. Warum das Auto von der Fahrspur abkam, ist derzeit nicht klar.

A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt

Die Autobahn war bis etwa 5 Uhr von der Anschlussstelle Merklingen bis Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro.